Morena denuncia a funcionarios de Maru Campos

Ciudad de México.- Morena presentará denuncias administrativas y electorales contra quien resulte responsable por el bloqueo de vías de comunicación y la propaganda panista expuesta en edificios de gobierno con la que Chihuahua recibió a sus liderazgos el sábado 16 de mayo, cuando se dieron cita para movilizarse en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que las acciones que exigen la renuncia o licencia de la gobernadora panista no están desgastando al movimiento.

"Ya se presentaron denuncias en materia electoral y se van a presentar ante la contraloría, ante la Fiscalía Anticorrupción por uso indebido de recursos públicos, no solamente por el personal del DIF que llegó al aeropuerto, sino también por el uso de edificios públicos, colocando propaganda del Partido Acción Nacional".

Sobre el proceso que anunció para iniciarle un juicio político a Maru Campos, afirmó que lo presentarán ante la Cámara de Diputados esperando que se siga el proceso legal correspondiente; eso sin menospreciar la gira que harán por el estado buscando firmas para el desafuero.

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Sobre el senador Enrique Inzunza Cázares se convierta en candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, Ariadna Montiel reiteró que todos sus aspirantes deberán tener "una trayectoria intachable", por encima de las posibilidades de ganar que tengan.