Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer tras pedir licencia para reality

La presidenta nacional de Morena, Luisa Maria Alcalde Lujan, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido inició un procedimiento en contra del diputado federal Sergio Mayer, luego de que solicitara licencia por tiempo indefinido para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

De acuerdo con fuentes partidistas citadas a nivel nacional, el también fundador del espectáculo "Sólo para Mujeres" es señalado por una presunta falta de congruencia y compromiso con el encargo legislativo para el que fue electo, al separarse de sus funciones parlamentarias para integrarse a un proyecto de entretenimiento privado.

Al respecto, Alcalde Luján señaló que será la CNHJ la instancia encargada de determinar si procede o no una sanción, conforme a los estatutos internos del partido.

"Lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinar; entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar", expresó la dirigente en declaraciones difundidas por medios de comunicación.

La posible resolución podría ir desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos partidistas.

El pasado 17 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la licencia solicitada por Mayer para integrarse a la sexta temporada del programa producido por la cadena estadounidense Telemundo, donde fue presentado como el "habitante sorpresa".

El legislador ya había participado anteriormente en la versión mexicana del mismo formato, transmitida por TelevisaUnivision, en la que incluso alcanzó la final.

Tras confirmarse su incorporación al reality, Mayer compartió un mensaje en redes sociales invitando a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa televisiva.