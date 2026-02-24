Ceci Flores se deslinda de Somos México

Luego de recibir críticas y agresiones en redes sociales por su participación en la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, aclaró públicamente que no milita en ningún partido político.

La activista reconocida a nivel nacional por su incansable labor en la búsqueda de personas desaparecidas aseguró que su presencia en el evento tuvo como único propósito visibilizar la crisis de desapariciones que vive el país y reiterar la exigencia de justicia para sus hijos.

La historia de Ceci Flores está atravesada por la desaparición de dos de sus hijos: Alejandro en 2015 y Marco Antonio en 2019.

Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más visibles del movimiento de madres buscadoras en México, recorriendo distintos estados del país con pala en mano para localizar fosas clandestinas ante lo que denuncia como omisiones y falta de apoyo efectivo por parte de las autoridades.

En un video difundido en sus redes sociales, la activista respondió a los señalamientos:

"Quiero hacer una aclaración porque estoy siendo agredida verbalmente por haber salido en un evento hace apenas unas horas. Yo no soy militante ni afiliada a ningún partido político".

Flores agradeció la invitación del senador Emilio Álvarez Icaza y del activista Adrián LeBarón, a quienes reconoció por dar seguimiento y voz a la causa de las personas desaparecidas.

La madre buscadora subrayó que su lucha no responde a intereses partidistas, sino al dolor de tener "dos ausencias en casa" y a la falta de avances en la investigación y localización de sus hijos.

"Claro que no soy una política, soy una madre buscadora desesperada por encontrar a sus desaparecidos", expresó. Asimismo, denunció haber recibido amenazas de muerte tras su aparición en el evento político, lo que -dijo- no la detendrá en su objetivo de seguir visibilizando la problemática.

Flores sostuvo que acudirá a cualquier espacio que le permita hablar de la crisis de desapariciones en México, sin importar el origen de la invitación.

"Cuando esté en mis posibilidades acudir y seguir visibilizando la ausencia de mis hijos, voy a acudir", afirmó.

"Lo que me une con más mujeres y hombres de buena voluntad, es el dolor, pero también la esperanza. Yo voy a hablar y tocar todas las puertas que sean necesarias si se trata de buscar a mis hijos desaparecidos, esa es mi misión de vida".

"Siempre tendrán mi consuelo y experiencia, pero yo no milito en ningún partido político. Comulgo con amigos que en el camino se han solidarizado, con personas de buena alma, pero mi caminar no me permitiría ser parte de un proyecto como tal", agradeció.

México enfrenta una grave crisis de desapariciones, con más de cien mil personas no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales.

En este escenario, colectivos de madres buscadoras han asumido tareas que, denuncian, corresponden al Estado como la búsqueda en campo, identificación de restos y acompañamiento a familias.

La figura de Ceci Flores se ha convertido en símbolo de esa lucha ciudadana.