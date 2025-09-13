Muere mexicano tras arresto de agentes del ICE en EU

Tras registrarse que el mexicano Silverio Villegas González murió en el proceso de ser arrestado por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en un suburbio al norte de Chicago, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el hecho y exigió una "investigación rigurosa" para el pleno esclarecimiento.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, expresó que condena la violencia y refirió que el consulado de México en Chicago ha estado en contacto con los familiares de Villegas González para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran.

"La SRE reitera su compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior", dijo Relaciones Exteriores.

El consulado de México en esa ciudad también exigió información sobre las condiciones en las que el connacional recibió disparos por parte de un oficial.

La representación mexicana indicó que corroboró la nacionalidad del mexicano de 38 años de edad, oriundo de Michoacán y de oficio cocinero.

"Con base en información obtenida en los registros consulares, se pudo entrar en contacto con su familia para brindarles toda la asistencia consular que corresponda.

"El consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que les ha solicitado información sobre las circunstancias en las cuales el connacional Villegas González recibió disparos por parte del oficial de ICE", dijo el consulado en un comunicado.

Mencionó que el gobierno de México asistirá a la familia del mexicano en todo lo que sea necesario y dará seguimiento puntual al proceso de investigación de los hechos.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la mañana del viernes, mientras se llevaba a cabo el operativo, Villegas González se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial de ICE "una distancia significativa con su automóvil".

El objetivo del operativo policial era Silverio Villegas González, dijo el Departamento de Seguridad al señalarlo como un inmigrante ilegal: "Delincuente con antecedentes de conducción imprudente".

"Este se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y se dirigió con su auto hacia ellos. Uno de los agentes fue atropellado por el auto y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", describió el Departamento de Seguridad.

"El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El inmigrante indocumentado fue declarado muerto", apuntó.

"Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente del orden público. Cumplió con su entrenamiento, empleó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden público", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.