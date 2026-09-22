Mueren 5 bebés en IMSS de Durango
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Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango confirmó la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1.
La institución detalló que se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.
Sin embargo, el IMSS aclaró que con la información disponible su presencia no explica por sí sola los fallecimientos y continuará con las investigaciones.
Por su parte, la Secretaría de Salud informó que investigará la muerte de los cinco bebés.
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La Secretaría de Salud detalló que se envió un equipo técnico de la Dirección General de Epidemiología y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para realizar las investigaciones, verificaciones y acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica para determinar las circunstancias de los hechos. Aseguró que las acciones permitirán contar con información técnica sobre lo ocurrido y determinar las medidas que correspondan.
El gobernador de la entidad, Esteban Villegas, señaló que el deceso de los recién nacidos se había mantenido en hermetismo por parte del IMSS y que ni siquiera su administración había tenido conocimiento, a pesar de que el primer caso fue registrado el pasado 15 de septiembre.
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