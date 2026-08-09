Murciélagos atemorizan a vecinos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aguascalientes, Ags.- Colonias de murciélagos convirtieron en "cuevas" las oscuras y estrechas ranuras que separan los edificios multifamiliares del Infonavit en la zona urbana de la ciudad de Aguascalientes, en donde dejan huellas de desechos y provocan miedo en vecinos que temen por su salud.

Los quirópteros descansan de día en las "juntas de dilatación", entre una estructura y otra, así como en techos o grietas de los fraccionamientos Infonavit Volcanes, Morelos, Pirules, Pilar Blanco y Ojo de Agua, y se avistan en complejos habitacionales de San Gerardo y San Antonio, de acuerdo con reportes oficiales.

"En cuanto oscurece comienzan a aletear, golpean las paredes, son muchísimos; salen como las parvadas de pájaros, hasta nos orinan la cabeza, y huele muy feo", compartió María Loreto Macías Murillo, vecina de Volcanes.

En el sitio, la acumulación de guano oscuro en montículos es constante en los jardines; el desecho fecal también infecta ventanas y cae en vehículos estacionados en la explanada común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Doña María llegó hace 40 años a vivir a su departamento, en el segundo piso de la torre 14. Hace un lustro "los animales, chiquitos y grandes" comenzaron a ser visibles, y en los últimos dos o tres años proliferaron. "Son muchísimos, muchísimos. Me dan horror y miedo también", expresó.

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) identificó que en zonas urbanas de esta capital hay especies de murciélagos "cola de ratón", "trompudo", "café grande" y "miotis".

El largo y alto resquicio entre las paredes del departamento de Eder Aguayo y de la torre adjunta son el hogar de los murciélagos. Un polvo negro impregnado en los muros de separación salta a la vista, y se percibe un olor semejante al amoniaco.