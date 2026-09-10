Narcoterroristas controlan parte de México: EU

Ciudad de México.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que “la cabeza de la serpiente son los cárteles en México” y que, si bien el ideal es actuar “en colaboración” con el gobierno mexicano, el hecho es que se trata de una amenaza que “habrá que enfrentar de una forma u otra”.

Rubio habló con periodistas afuera de la Embajada de Estados Unidos en Quito, adonde llegó de Colombia, como parte de una gira para fortalecer lazos con países aliados en la lucha contra el tráfico de drogas y que integran el Escudo de las Américas.

Cuestionado sobre la línea roja que ha marcado el gobierno de Claudia Sheinbaum, que rechaza una participación militar de Estados Unidos en la lucha antinarco y defiende la cooperación en inteligencia, cada uno en su territorio, Rubio dijo que “la situación en México es mala”.

“El caso de México es un desafío mayor, por el tamaño del país, por el poder de los cárteles”, explicó.

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Subrayó que “no es un misterio para nadie que hay vastos territorios en México que no son gobernados por el Estado, sino que son controlados por estas organizaciones narcoterroristas”, una declaración que ha repetido el presidente Donald Trump en distintas ocasiones.

Rubio reconoció que, “siendo justos, los mexicanos han hecho más de lo que jamás habían hecho para perseguir a estos grupos”.

Sin embargo, dijo que ese esfuerzo “no es, ni de lejos, suficiente. Ellos lo saben; se los hemos dicho y esperamos trabajar en colaboración con ellos para hacer más”.

Al final, Rubio subrayó, “la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México”.

Los cárteles, alegó, “son una amenaza para el Estado mexicano. El pueblo mexicano puede decirles eso. El tema número uno en México, como muestran todas las encuestas, es la seguridad. En México, los candidatos políticos son asesinados constantemente. Los jueces son asesinados constantemente; los periodistas que informan sobre los cárteles son asesinados constantemente por estos grupos. Así que estos grupos representan una amenaza enorme justo en nuestra frontera”.

Puso énfasis en el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos, luego de que el Comando Norte reportara que en lo que va de 2026 se han neutralizado más de 300 sistemas aéreos no tripulados en la frontera con México.