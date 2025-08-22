"Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar soberanía de México"
"Y como dije, cualquier intento tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´, respondió Sheinbaum
Luego que ayer el director de la DEA, Terry Cole, evitó descartar bombardear a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que eso no ocurrirá porque ningún gobierno extranjero se atrevería a violar la soberanía del país, pero advirtió que en caso de que lo intentaran "tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´ ".
"Ayer el director de la DEA decía que no se atrevía a descartar la posibilidad de que el presidente Trump pudiera realizar un bombardeo en territorio mexicano contra los contra los cárteles de la droga, ¿ustedes lo ven como una posibilidad?", se le preguntó.
"No, México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces eso no va a ocurrir.
"Y como dije, cualquier intento tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´, respondió.
