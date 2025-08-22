logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar soberanía de México"

"Y como dije, cualquier intento tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´, respondió Sheinbaum

Por El Universal

Agosto 22, 2025 11:58 a.m.
A
Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar soberanía de México

Luego que ayer el director de la DEA, Terry Cole, evitó descartar bombardear a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que eso no ocurrirá porque ningún gobierno extranjero se atrevería a violar la soberanía del país, pero advirtió que en caso de que lo intentaran "tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´ ".
"Ayer el director de la DEA decía que no se atrevía a descartar la posibilidad de que el presidente Trump pudiera realizar un bombardeo en territorio mexicano contra los contra los cárteles de la droga, ¿ustedes lo ven como una posibilidad?", se le preguntó.
"No, México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces eso no va a ocurrir.
"Y como dije, cualquier intento tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´, respondió.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar soberanía de México
Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar soberanía de México

"Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar soberanía de México"

SLP

El Universal

"Y como dije, cualquier intento tenemos el Himno Nacional: `un soldado cada hijo te dio´, respondió Sheinbaum

No hay colaboración sin precedentes con la DEA: Sheinbaum
No hay colaboración sin precedentes con la DEA: Sheinbaum

No hay colaboración sin precedentes con la DEA: Sheinbaum

SLP

El Universal

La jefa del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa que ya no entrará en más debate con esta agencia

El INE exonera a Pío López O.
El INE exonera a Pío López O.

El INE exonera a Pío López O.

SLP

El Universal

No hay rastro de dinero recibido por el hermano del expresidente, determina investigación de 5 años

"El 85" negocia acuerdo con la Fiscalía de EU
"El 85" negocia acuerdo con la Fiscalía de EU

"El 85" negocia acuerdo con la Fiscalía de EU

SLP

El Universal