El INE exonera a Pío López O.

Ciudad de México.- Tras una investigación de cinco años, el Consejo General del INE determinó que no hay rastro bancario ni registros que permitan identificar la ruta del dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de parte de David León, ni que haya sido usado en beneficio de Morena entre 2015 y 2018.

“De los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida [supuestas aportaciones en efectivo recibidas por Pío Lorenzo López Obrador de David Eduardo León Romero para beneficio del partido Morena en el periodo de 2015 a 2018] y la verdad buscada [financiamiento paralelo]; por tal motivo, esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, señala el proyecto.

En 2020, el periodista Carlos Loret de Mola reveló dos videos en los que se observa a Pío López recibir fajos de billetes por parte de David León, quien se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas.

David León Romero llegó al gobierno de López Obrador en 2018 como coordinador nacional de Protección Civil.

“Aquí te traigo uno... para el arranque”, dijo David León en el primer video.

“No, pero yo no voy a mandarlos a buscar mañana, yo los voy a mandar buscar a partir del martes, el martes me los echas todos”, respondió Pío López Obrador.

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. Ellos ahorita van a recoger un millón, te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos”, añadió León Romero.

David León afirmó en el video que el objetivo era apoyar “el proyecto del 18”.

El representante de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón, señaló que el video evidencia un esquema de aportaciones indebidas, de origen dudoso, sin comprobación ni transparencia, con fines electorales.

“En palabras del propio David León, se trataba de un esquema mensual de aportaciones, documentada incluso en una libreta que le llamaban La Biblia, que financia esta oscura actividad del partido político Morena. Violó la ley, ocultó los ingresos y traicionó la confianza de la ciudadanía”, acusó el panista.