"El 85" negocia acuerdo con la Fiscalía de EU

Por El Universal

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
“El 85” negocia acuerdo con la Fiscalía de EU

Ciudad de México.- Erick Valencia Salazar, “El 85”, negocia un acuerdo de cooperación con la fiscalía estadounidense, informaron fuentes jurídicas. El cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado el integrante más sanguinario del cártel y se le acusa de cargos de narcotráfico.

“Las partes han estado negociando de buena fe y las negociaciones de culpabilidad continúan. El abogado sigue revisando las pruebas con el acusado y discutiendo una variedad de opciones para resolver el caso sin ir a juicio”, indicaron los litigantes Bonnie S. Klapper y Daniela Posada.

“El 85” forma parte de los 29 capos que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos en febrero, después de lo que fue presentando ante una corte federal en Washington y se declaró no culpable. El gobierno estadounidense ofrecía 5 millones de dólares por su captura.

Apenas esta semana se informó que Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, se dispone a declararse culpable la próxima semana en un caso de narcotráfico en el que se le acusa de ordenar torturas, planear asesinatos e inundar Estados Unidos con cocaína, heroína y otras drogas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zambada se declaró inocente el año pasado de cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados, incluidos tráfico de armas y lavado de dinero.

