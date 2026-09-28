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"¡No está sola!", gritan sus seguidores

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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"¡No está sola!", gritan sus seguidores
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      Ciudad de México.- Desde antes de las 07:30 horas, la gente comenzaba a llegar en camiones al Centro Histórico de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su cierre de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno.

      "¡No está sola, no está sola!", fue el grito que retumbó en el Primer Cuadro de la capital del país en respaldo de la Titular del Ejecutivo federal, quien reiteró la defensa de la soberanía y el no intervencionismo. El Zócalo volvió a reunir a miles de personas. "¡Es un honor estar con Claudia hoy!", "¡Claudia, entiende, la patria se defiende!" y "Presidenta, Presidenta!", gritaban también los asistentes.

      Con banderas, mantas, tambores y danzantes, las personas con gorras y playeras guinda avanzaban al Zócalo capitalino para ocupar sus lugares, al grito del nombre de sus líderes de comerciantes, sindicales, alcaldes y alcaldesas. También se organizaron para entrar en grupos por demarcaciones. "¡Vamos por la defensa de la soberanía!" y "Puercos prianistas, vendan sus anillos. La patria mexicana no les pertenece. Órale a chsm", eran algunos mensajes que se leían entre los seguidores de Sheinbaum Pardo. A las 10:30 horas ya se sentía el calor.

      En la entidad número 32 que recorrió la Presidenta, la gente se dejó llevar por la defensa de la patria y las acciones en materia de salud, educación, vivienda, seguridad y bienestar, entre otros. 

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