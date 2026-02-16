No he leído y no leeré el libro de Julio Scherer: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

señaló que no ha leído y no leerá el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" de, exconsejero jurídico del expresidente, pues indicó que 'hay quecon lo que uno lucha en la vida", y señaló que sí tiene, que las presente.En el", coescrito junto con el periodistaacusa a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, de sostener una relación y reuniones con el llamado "rey del huachicol",, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.A pregunta expresa en, la Mandataria federal descartó que eltenga impacto en la población mexicana."No lo he leído y no lo voy a leer, porque la crítica y una autocrítica son importantes, pero nosotros somos parte de un-y repito que aunque la crítica y la autocrítica se valgan- siempre hay quesiempre porque uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie más que el pueblo y llegamos a transformar y hay quecon lo que uno lucha en la vida"."Pero pienso yo quede este, ser consecuente".Recordó que el expresidente López Obrador señalaba que en muchos casos a la gente se le valora por lo que hace al final de la vida y recordó que el expresidente ponía como ejemplo de esto al periodistaquien trabajó en Televisa dando información vinculada al poder, pero al final fue unEn, la Mandataria federal señaló que lo que ha leído en medios, elde no presentay señaló que si el exconsejero jurídico tienen, que las interponga antes las autoridades correspondientes."No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertasque hace, y luego, no por nada, pero con quién se escribe también (), y lade ellos en términos de un"No creo que tenga mucho impacto la verdad el, si tiene ahí en `X´, en la red ´X´y, en lo que se llama el `´, pero la gente sabe lo que es ely lo que ha representado en la vida de las personas y si tiene una, pues que la ponga", dijo."¿Y eso no impactaría la percepción de la de la ciudadanía sobre eldel?", se le preguntó."No, nada, cero", respondió.-----Enhayy que cada quien saque susLa presidenta Sheinbaum Pardo señaló que enhayy que tiene que haber, por lo que, indicó "que haga sus propias" sobre elpublicado por Scherer Ibarra."Quiero decir algo, porque es importante... por lo deleste de: hayen nuestro país. Yo doy mi, pero hayy que todo mundo se manifieste que se publiquen todos los libros y todo lo que se quiera en las redes, en los periódicos."Es nada más un asunto, pues de, porquetiene que haber debate,y que cada quien, pues, que haga sus propias", concluyó.