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No investiga UIF a Amílcar ni a Andy

La unidad hace investigaciones sin distinción, dice Hacienda

Por El Universal

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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No investiga UIF a Amílcar ni a Andy
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      Ciudad de México.- Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, aclaró que en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no existe investigación, luego de los cuestionamientos realizados por senadores de oposición respecto al empresario Amílcar Olán Aparicio y Andy López Beltrán, quienes habrían operado una red de huachicol fiscal.

      Al comparecer ante el pleno del Senado, el funcionario argumentó que la UIF se apega a los procesos judiciales y administrativos. "Y en eso somos muy transparentes. Todos los expedientes han sido completamente documentados en la unidad y no existe, digamos, en este momento investigaciones en ese sentido por parte de la fiscalía", dijo sin mencionar el nombre de Amílcar Olán ni el de Andy López Beltrán.

      El funcionario precisó que la Secretaría de Hacienda y la UIF realizan investigaciones sin distinción de personas cuando existen elementos para ello.

      La aclaración de Édgar Amador Zamora se realizó luego de que hace unos días se difundieran versiones sobre una investigación de la UIF en torno a las operaciones financieras de Amílcar Olán.

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      La senadora del PAN Mayuli Martínez Simón dijo que "Amílcar Olán también es prestanombres, con los medicamentos en el Insabi, el balasto del Tren Maya, el huachicol fiscal y Pemex, con contratos que conocemos hasta el momento de hasta 33 mil 500 millones de pesos".

      En el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la legisladora denunció que el "clan" del hijo del expresidente López Obrador representa el más grande escándalo en la historia moderna de México y un desfalco multimillonario de recursos públicos.

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