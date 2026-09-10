No se está endeudando al país: C. Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Paquete Económico 2027 garantiza el presupuesto para la gente y combate la evasión fiscal.

“No se está endeudando al país como luego quieren decir, no hay nuevos impuestos… tampoco va a haber gasolinazos”, dijo en su conferencia.

Destacó el aumento de 10.7% en el presupuesto para Educación; 13% en Ciencia; 11.3% en Salud; 11.5% en Seguridad; y 20.6% en el campo. Enfatizó que siguen los incentivos para la inversión considerados en el Plan México.

Cuestionada sobre la necesidad de una reforma tributaria, descartó alzas en impuestos y señaló que el IVA es un cobro regresivo que impacta desproporcionadamente a familias de menores ingresos.

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En su lugar, indicó que la estrategia continuará centrada en combatir la evasión y la elusión fiscal, mejorar la administración aduanera y simplificar los trámites para la incorporación formal.

Por otra parte, la mandataria destacó que se espera mayor estabilidad y certidumbre con respecto a las negociaciones del T-MEC.

“Lo que sí debe saber el pueblo de México es que no vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o a nuestra economía”, dijo.

Mientras, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez, informó que el Paquete Económico incluye controles estrictos sobre deducciones y pérdidas fiscales, inspirados en la OCDE, EU y la Unión Europea.