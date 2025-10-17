Nueva riña en penal de Culiacán controlada por autoridades

CULIACÁN, Sin., octubre 17 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el Centro Penitenciario de Culiacán se registró una nueva

, la cual ya fue controlada por un grupo de elementos estatales y federales.

En un breve comunicado, solo se informó que las autoridades realizan una revisión en el interior y las vialidades que se encuentran cerca del reclusorio se encuentran libres, sin dar mayores detalles del origen de la riña.

A través de redes sociales se divulgó que la tarde de este viernes, se escucharon detonaciones de armas de fuego en el centro penitenciario, por lo que se apreció una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, sin que se conozca lo que sucede en esa zona.

La semana pasada, en este reclusorio, en una de las revisiones sorpresivas se aseguró una carabina tipo M4 y un fusil AK-47, entre otros objetos en uno de los módulos, en una nueva revisión sorpresiva, se encontró un cargador de pistola, 17 cartuchos para arma calibre 9X 19 mm, cinco celulares y un módem.

La nueva inspección se ejecutó por elementos del Grupo de Fuerzas Especiales Estatales, los cuales contaron con el respaldo en el exterior de personal de una de las Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y el Ejercito.

En el informe, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la revisión en varios módulos del centro de reclusión culminó sin incidentes, puesto que se efectuó apagado a los derechos humanos de los internos.

La mañana del pasado jueves nueve de octubre, en una nueva revisión en el centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, localizaron dos fusiles automáticos, dos cargadores automáticos y diversas dosis de una hierba verde y un polvo blanco, con características a la marihuana y la cocaína.

Se dio a conocer que esta nueva inspección se llevó a cabo con apoyo de las Bases de Operaciones Mixtas, de la Guardia Nacional y el Ejército que brindaron la seguridad en la periferia del centro de reclusión.

En los módulos revisados, se aseguró una carabina tipo M4, calibre 5.56X 45 mm, un fusil AK-47, con 30 cartuchos útiles, dos cargadores, 420 cigarros de una yerba verde, con características a la mariguana, los cuales dieron un peso de 420 gramos.

También, se encontró 185 dosis de yerba seca, con las características de la mariguana, con un peso de 150 gramos, 56 dosis de un polvo blanco, con las características de la cocaína, con un peso de 25 gramos, trece celulares y dos módems de internet.