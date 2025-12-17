logo pulso
Nuevo sismo de 4.2 sacude Veracruz

Sin reportes de afectaciones tras el sismo en Sayula de Alemán

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 02:08 p.m.
A
Nuevo sismo de 4.2 sacude Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles 17 de diciembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz.

A través de la red social X, se informó que el movimiento telúrico se registró a las 12:02 de la tarde y el epicentro se localizó a 48 kilómetros al sureste del municipio veracruzano.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Este es el segundo sismo que se registra este día en dicho municipio ya que, de acuerdo con el reporte de las 05:00 horas del SSN, durante la madrugada se reportó uno cuya magnitud fue de 3.6 grados.

El epicentro de este primer sismo se localizó a 32 kilómetros al sureste del mencionado municipio.

