"Olinia, diseño de mentes jóvenes"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el domingo el primer prototipo de Olinia 1, el proyecto impulsado por el gobierno para desarrollar y fabricar los primeros mini vehículos eléctricos diseñados y ensamblados en el país, que tendrán un precio inicial de 150 mil pesos.

"Es un vehículo diseñado por mentes de jóvenes mexicanos para México y para el mundo. No se trata sólo de fabricar un automóvil eléctrico. Se trata de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad".

Explicó que el proyecto fue desarrollado durante 18 meses por jóvenes de distintas instituciones públicas del país, quienes se dedicaron de tiempo completo a crear el vehículo.

"Olinia significa movimiento: movimiento de ideas, de creatividad, movernos con innovación, con esperanza. Porque Olinia no es sólo un vehículo eléctrico", expresó después de entrar al evento en la Base Militar de Santa Lucía manejando el nuevo automóvil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, adelantó que las primeras entregas comenzarán en el verano de 2027. "Es eléctrico, es eficiente y está hecho para servir. Olinia 1 estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde 150 mil pesos, IVA incluido".

Según los desarrolladores, el vehículo fue concebido para trayectos urbanos y de corta distancia, con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga.

El minivehículo contará con un motor eléctrico de 13.5 kilowatts que prioriza la fuerza para enfrentar pendientes y las condiciones de las ciudades del país. Además, tanto el motor como la batería cuentan con protección contra agua e inundaciones ocasionales.