Omar García Harfuch asiste a la Mesa de Seguridad de Sinaloa

CULIACÁN, Sin., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, asistió a la sesión a la Mesa de Seguridad del Estado, la cual es presidida por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sin que se conozca los temas tratados en esta reunión que tiene carácter de privada.

Los temas prioritarios que se tienen en la entidad son los relativos a la ola de violencia que permanece por la guerra entre dos grupos delictivos, el atentado a los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, y la desaparición de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp.

En el caso del ataque a los políticos de Movimiento Naranja, el gobierno federal anunció el martes pasado la detención de Jesús Emir "El Compa Güero" y/o "Radio 13", relacionado con este hecho.