Célula de "Los Chapitos", responsable de ataque a diputados de MC

Por El Universal

Enero 30, 2026 11:49 a.m.
Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se identificó a una célula del grupo delictivo de "Los Chapitos" como responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 30 de enero en Tijuana, García Harfuch aseguró que se tienen avances por el ataque contra Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix.
"Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto", dijo el secretario de Seguridad.
El titular de la SSPC mencionó que los legisladores de Movimiento Ciudadano están resguardados con custodia en el hospital.

