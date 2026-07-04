ONG piden a México "respuestas urgentes"

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Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamaron este viernes al Estado mexicano "respuestas urgentes" para que el asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada hace poco más de un mes en el estado de Veracruz (este), "no permanezca en la impunidad".

"Este crimen confirma la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y agrava el ya preocupante saldo de tres periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026", denunció RSF en un comunicado.

La organización internacional reclamó una investigación "exhaustiva, transparente e imparcial que permita identificar y procesar a todos los responsables materiales e intelectuales".

Asimismo, alertó que la violencia contra la prensa "sigue intensificándose" mientras que las autoridades "continúan siendo incapaces de prevenirla".

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"Nos solidarizamos con la familia de Roxana, para quien pedimos protección por parte de las autoridades", concluyó RSF.

Por su parte, la organización Artículo 19 calificó este crimen como un "grave ataque contra la libertad de expresión", al tiempo que pidió que su asesinato "no permanezca en la impunidad".

En una publicación en redes sociales, instó a las autoridades a "abstenerse de promover o difundir narrativas que estigmaticen a la periodista o desvíen indebidamente las investigaciones".

"Es indispensable identificar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, así como garantizar verdad, justicia, reparación integral y medidas efectivas de no repetición", subrayó Artículo 19.

La organización recordó que 34 periodistas han sido asesinados este siglo en Veracruz, considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en todo México.