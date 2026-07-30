Ordena SEP frenar operación de academia

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió a las autoridades educativas de Puebla impedir que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza continúe prestando servicios educativos al detectar irregularidades en su operación, al tiempo que garantizó que los estudiantes no perderán sus estudios ni los recursos que hayan pagado.

Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, explicó que, después de identificar anomalías y notificar a la autoridad educativa estatal, se pidió aplicar las acciones previstas en la normatividad para evitar que la institución siga funcionando bajo esas condiciones.

"Le solicitamos que implementara las acciones conducentes para impedir que se siga prestando un servicio bajo esa normativa", indicó.

El funcionario indicó que la Secretaría de Educación de Puebla ya trabaja en coordinación con la Federación con la finalidad de comenzar los procedimientos correspondientes y aprovechará el periodo vacacional para desahogar las diligencias necesarias antes del arranque del próximo ciclo escolar.

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"Tenemos el espacio de oportunidad que ahorita estamos en receso escolar, por lo cual se está preparando de manera adecuada todos los procedimientos para que no haya ningún inconveniente y de manera certera, con todos los debidos procesos, se pueda actuar", explicó.

Ante la preocupación de estudiantes y familias acerca de las consecuencias de una eventual suspensión de actividades, Flores afirmó que la autoridad educativa exigirá a la institución entregar toda la documentación académica necesaria para que los alumnos puedan continuar sus estudios en otros planteles.