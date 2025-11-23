logo pulso
Pemex aclara felicitación a Fátima Bosch por contrato con Miss Universo

La empresa estatal emite comunicado sobre su felicitación a la ganadora de Miss Universo

Por El Universal

Noviembre 23, 2025 02:24 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que la empresa no cuenta con ninguna relación contractual vigente con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V.

Pemex mencionó en su comunicado que no cuenta con injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo, por lo que su felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo.

¿Qué sucedió?

Después de que la mexicana Fátima Bosch Fernández ganara el certamen de belleza de Miss Universo, surgió la duda de que "México había pagado por ganar la corona" y se reveló un contrato en donde estaba implicado el copropietario del certamen y el padre de la ganadora.

De acuerdo con los hechos, la petrolera le otorgó un contrato para la construcción de ductos terrestres por 745 millones de pesos a las empresas Servicios PJP4 De México, S.A. DE C.V. y Soluciones Gasíferas Del Sue, S.A. DE C.V. Dicha empresa esta ligada directamente como propiedad de Raúl Rocha, el copropietario del certamen Miss Universo.

Por lo que se trata de un convenio que se otorgó a través de un concurso abierto y se formalizó el 7 de febrero de 2023, mientras que Bosch Hernández aparece como coordinador ejecutivo B, en el área de exploración y producción de Pemex.

El contrato, por más de 745.6 millones de pesos, detalla un plazo de ejecución del mismo en 328 días naturales, contemplado entre febrero de 2023 y diciembre del mismo año.

El documento detalla que el contrato se daría por suspendido en caso de que hubiese alguna irregularidad en cuestiones fiscales y, en caso de no ser aclarada la situación, se procedería a la rescisión.

