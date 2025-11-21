Pensión Bienestar: hoy se realiza un nuevo depósito del sexto pago
La letra correspondiente al 21 de noviembre es la "R", con un apoyo bimestral de 6,200 pesos para adultos mayores
Pensión del Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a todos los adultos mayores de 65 años o más, que cuentan con la nacionalidad mexicana y residen en el país.
Durante todo este mes se realizará el sexto pago, que corresponde a noviembre - diciembre, último pago del año.
¿Qué letra recibe pago hoy, 21 de noviembre?
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, compartió a inicios de mes el calendario oficial de pagos, de acuerdo con esa información, hoy viernes 21 de noviembre, la letra beneficiada será la "R".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Todos los depósitos se realizan a las cuentas del Bienestar, por lo que podrás acudir a cualquier Banco del Bienestar, ya sea cajas o cajeros para realizar el retiro. Estas dos opciones son libres de comisiones o cargos por servicio.
¿Qué monto ofrece Pensión Bienestar?
Este programa ofrece una ayuda económica de 6,200 pesos bimestrales, mientras que los demás programas dan una cantidad diferente:
Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.
Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo entre 0 a 4 años de edad, o para hijos con discapacidad el monto cambia a $3,720 pesos hasta los 6 años.
¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta o algo similar?
Si presentas algún problema con tu plástico o depósitos, podrás resolver tus dudas en cualquier Módulo del Bienestar, consultando el sitio oficial gob.mx/bienestar o llamar al teléfono 800 639 4264.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Pensión Bienestar: hoy se realiza un nuevo depósito del sexto pago
El Universal
La letra correspondiente al 21 de noviembre es la "R", con un apoyo bimestral de 6,200 pesos para adultos mayores
Último día de depósito para la Pensión Mujeres Bienestar
El Universal
Un grupo final de beneficiarias recibe hoy su apoyo bimestral de 3 mil pesos; conoce si te corresponde cobrar
Sheinbaum afirma que Dos Bocas ya roza los 300 mil barriles diarios
El Universal
La presidenta asegura que la refinería Olmeca "funciona súper bien" y destaca el apoyo de la CFE para resolver fallas