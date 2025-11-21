logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Último día de depósito para la Pensión Mujeres Bienestar

Un grupo final de beneficiarias recibe hoy su apoyo bimestral de 3 mil pesos; conoce si te corresponde cobrar

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 11:09 a.m.
A
Último día de depósito para la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa brindado por el Gobierno de México, con el fin de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores entre 60 y 64 años de edad.

El programa brinda un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Durante la semana varias beneficiarias recibieron este apoyo, sin embargo, hoy es el último día en que un grupo específico de apellidos recibirán el pago.

¿Quiénes reciben depósito en el último día?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con base al calendario brindado en la plataforma X, de la cuenta del Banco Bienestar estos son los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo económico este 21 de noviembre.

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Si se te pasa la fecha establecida para recibir tu pago, este dinero permanecerá seguro y disponible en tu tarjeta. El cual podrás utilizar el dinero cualquier otro día y retirarlo paulatinamente.

¿En qué bancos retirar la Pensión Mujeres Bienestar?

Estos son los bancos donde puedes retirar tu pensión, sin embargo, es recomendable que lo hagas en el Banco Bienestar, ya que no te cobrará ningún monto extra.

NU.

BBVA.

HSBC.

Afirme.

Inbursa.

Banorte.

Santander.

Scotiabank.

Citibanamex.

Banco Azteca.

Banco del Bajío.

Módulos de Atención

Si existe algún problema que no puedes resolver de inmediato, se recomienda que te comuniques a través de los diferentes medios dispuestos por el Gobierno de México en atención al cliente en la Secretaría de Bienestar.

Módulo de Atención: Av. Paseo de la Reforma No. 51, Planta Baja, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Horarios de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

Línea telefónica: 800 639 42 64

Correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Último día de depósito para la Pensión Mujeres Bienestar
Último día de depósito para la Pensión Mujeres Bienestar

Último día de depósito para la Pensión Mujeres Bienestar

SLP

El Universal

Un grupo final de beneficiarias recibe hoy su apoyo bimestral de 3 mil pesos; conoce si te corresponde cobrar

Sheinbaum afirma que Dos Bocas ya roza los 300 mil barriles diarios
Sheinbaum afirma que Dos Bocas ya roza los 300 mil barriles diarios

Sheinbaum afirma que Dos Bocas ya roza los 300 mil barriles diarios

SLP

El Universal

La presidenta asegura que la refinería Olmeca "funciona súper bien" y destaca el apoyo de la CFE para resolver fallas

Sheinbaum minimiza la marcha de la Generación Z
Sheinbaum minimiza la marcha de la Generación Z

Sheinbaum minimiza la marcha de la Generación Z

SLP

El Universal

La presidenta señaló que la protesta tuvo poca convocatoria y reiteró que en México hay plena libertad de expresión

Sheinbaum asegura que la economía mexicana se mantiene sólida pese a menor crecimiento en 2024
Sheinbaum asegura que la economía mexicana se mantiene sólida pese a menor crecimiento en 2024

Sheinbaum asegura que la economía mexicana se mantiene sólida pese a menor crecimiento en 2024

SLP

El Universal

La presidenta atribuye la desaceleración a factores externos como aranceles y menor demanda en Estados Unidos