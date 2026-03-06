logo pulso
Poder del CJNG ha disminuido: García Harfuch

Destacó que la coordinación con autoridades de Jalisco permitió restablecer la paz rápidamente

Por El Universal

Marzo 06, 2026 10:37 a.m.
A
Omar García Harfuch / El Universal

Omar García Harfuch / El Universal

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respondió si con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" en días pasados en Jalisco, desaparece el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que siguen las acciones e investigaciones de seguridad.

"¿Con este abatimiento de este criminal, se puede decir que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desaparecido?", se preguntó.

"Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. Estas acciones, llevadas a cabo por el gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica", respondió.

"Lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso, pues son organizaciones criminales más que de una sola persona", respondió.

El secretario de Seguridad indicó que el poder del CJNG ha disminuido.

"Definitivamente (ha disminuido el poder). Como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado", declaró.

