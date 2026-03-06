SEP prepara nuevo libro de Historia; incluirá más mujeres y diversidad

Con un grupo de reconocidos historiadoras e historiadores del país, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó este jueves el inicio de los trabajos para elaborar el nuevo libro de Historia de cuarto a sexto de primaria.

"Con este nuevo libro, se recuperará a las heroínas y mujeres que participaron en la creación de la nación. Nunca más un libro de Historia sin mujeres", aseguró ante las y los especialistas con quienes se reunió hoy.

En un comunicado, la dependencia informó que entre los especialistas que participarán en el contenido de ese libro, destacan la directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Elisa Velázquez Gutiérrez; la investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, María Gabriela Iturralde Nieto; la investigadora de la UNAM, Diana Irina Córdova Ramírez; el historiador, analista político y profesor emérito de El Colegio de México, Lorenzo Meyer Cossío, y Felipe Ávila Espinosa, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

En el encuentro que sostuvo Carrillo con historiadores e historiadoras también participaron la investigadora de tiempo completo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesora en la UNAM, Ana Rivera Carbó; las investigadoras de El Colegio Mexiquense, Regina Tapia Chávez y Rosario Margarita Vázquez Montaño; la investigadora de la UAM Unidad Xochimilco, Ana Lau Jaibén; la investigadora de la UNAM, Olivia Johana Gal Sanabent, y el ilustrador y cartonista Rafael Barajas.

En el encuentro realizado en el Salón Nishizawa de la sede histórica de la SEP y acompañado de la Subsecretaría de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y de la directora general de Materiales Educativos, Nadia López García, el funcionario federal destacó que en tiempo de mujeres, se impulsa la construcción de una narrativa histórica más incluyente que reconozca la participación de las mujeres en la vida y el desarrollo del país.

En particular, dijo, se busca visibilizar los aportes de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes que han contribuido a la construcción de México.

"Hoy dimos un gran paso en esa tarea junto a especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria en el que todas las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas", destacó.

Señaló que en este proceso también participarán maestras y maestros, quienes son fundamentales en la construcción de la familia de los libros de texto gratuitos (LTG).

La subsecretaria Angélica Noemí Juárez expuso que el proceso de producción constará de tres momentos: la integración del contenido histórico del libro; la adaptación didáctica de ese contenido mediante la participación de maestras, maestros y estudiantes normalistas de Educación Primaria, y al proceso de validación, durante el cual se revisará tanto el contenido histórico como la perspectiva didáctica, para que pueda enviarse a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para su impresión y que en septiembre próximo, los ejemplares puedan entregarse para su uso en el ciclo escolar 2026-2027.

En tanto, la directora general de Materiales Educativos, Nadia López García, comentó que se vive un momento histórico en el que se puede escuchar a las mujeres, en especial a las indígenas, migrantes y campesinas, pero también a las niñas. Por ello, dijo, elaborar el nuevo libro permitirá plasmar esas voces del pasado y del presente.

En este sentido, externó la disposición de la dirección a su cargo para trabajar en equipo con las y los historiadores, así como con maestras y maestros, para que el nuevo libro esté listo el próximo ciclo escolar.

Las y los historiadores manifestaron su disposición a trabajar con la SEP y agradecieron que se les haya considerado para el nuevo libro, el cual, de acuerdo con sus propuestas, también debe incluir temas como la afrodescendencia, la diversidad de género, los pueblos indígenas, las enfermedades y la salud, la migración, profundizar en la etapa colonial e incorporar el mayor número posible de imágenes.