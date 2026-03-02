Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch

García Harfuch informó que la operación se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

El hoy detenido operaba bajo el mando de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", detenido en noviembre de 2025. Las investigaciones continúan hasta capturar a todos los responsables.