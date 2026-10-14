Polémica por liberación de un líder criminal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la liberación de José David Vergara, "El Güero del GYM", presunto líder criminal vinculado con Pueblos Unidos, tras ser detenido por policías estatales en Morelos, fue una decisión para salvaguardar la vida de la población civil y evitar una confrontación mayor.

Señaló que: "muchas veces en estas circunstancias, cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente", declaró.

A su vez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, explicó que el despliegue no estaba diseñado para detener a José David "N" y que los agentes no contaban con suficiente fuerza.

Sobre este hecho también se pronunciaron senadores del PRI y PVEM, quienes lamentaron la actuación de la fiscalía de Morelos en la liberación de "El Güero del GYM" y exigieron la renuncia del fiscal Fernando Blumenkron, ya que, si bien destacaron que fue importante rescatar a los policías retenidos, también es una muestra de que el gobierno y las autoridades de seguridad están rebasadas por los cárteles.

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