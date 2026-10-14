logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Polémica por liberación de un líder criminal

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Polémica por liberación de un líder criminal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la liberación de José David Vergara, "El Güero del GYM", presunto líder criminal vinculado con Pueblos Unidos, tras ser detenido por policías estatales en Morelos, fue una decisión para salvaguardar la vida de la población civil y evitar una confrontación mayor.

      Señaló que: "muchas veces en estas circunstancias, cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente", declaró.

      A su vez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, explicó que el despliegue no estaba diseñado para detener a José David "N" y que los agentes no contaban con suficiente fuerza.

      Sobre este hecho también se pronunciaron senadores del PRI y PVEM, quienes lamentaron la actuación de la fiscalía de Morelos en la liberación de "El Güero del GYM" y exigieron la renuncia del fiscal Fernando Blumenkron, ya que, si bien destacaron que fue importante rescatar a los policías retenidos, también es una muestra de que el gobierno y las autoridades de seguridad están rebasadas por los cárteles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara
        Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara

        Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara

        SLP

        El Universal

        Las autoridades anunciaron una investigación interna con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

        ¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?
        ¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?

        ¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?

        SLP

        El Universal

        La intervención quirúrgica se realizó mediante técnica video asistida en el Policlínico Gemelli, tras detectar un nódulo temprano.

        Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos
        Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos

        Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos

        SLP

        El Universal

        México se posiciona séptimo en crecimiento económico según OCDE y fortalece inversión pública.

        PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:
        PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:

        PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:

        SLP

        El Universal

        El dirigente nacional del PRI busca construir una alianza con el PAN para disputar 17 gubernaturas en 2027.