"Policías de Nayarit están infiltradas"
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Tepic, Nay.- "Obviamente todas las policías están infiltradas [por el crimen organizado], hay muchas investigaciones que están en curso, y sí, todas, todas, todas, las de los 20 municipios y la del estado también", señaló la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verduzco.
Indicó que se detectó la creación de una estructura interna dentro de las corporaciones municipales y del estado para informar a los delincuentes sobre los movimientos de las autoridades, por lo que se removieron mandos y se comenzó a cerrar el flujo de las filtraciones para mantener "el factor sorpresa" en los operativos y así lograr detenciones y aseguramientos de armas, drogas, vehículos y otros activos de la delincuencia organizada.
"Ellos [los mandos policíacos] están muy ofendidos con la institución, conmigo en particular, por eso el coraje, porque estaban acostumbrados a que no se les detuviera, a hacer y deshacer, a que no se investigaran las extorsiones, que no se atendiera a las víctimas".
Después de que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero revelara que dos abogados asesinados hace unos días en Ixtlán del Río —identificados de forma extraoficial como Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera— se presentaron hace meses a la Fiscalía General del Estado para amenazarlo a él y a la fiscal por negarse a restituir a sus clientes 800 hectáreas recuperadas por gobierno estatal en la Riviera Nayarit, tras descubrir un fraude de casi 100 mil millones de pesos, la fiscal Heredia Verduzco afirmó que ambos litigantes trabajaban para el CJNG.
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