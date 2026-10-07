Policías se forman con realidad virtual

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Ciudad de México.- "¡Alto ahí, policía!", grita un cadete de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (Unipol) a un sujeto armado afuera del Palacio de Bellas Artes para luego efectuar disparos y exigirle tirar el arma y ponerse de rodillas, de esta forma, entre varios uniformados someten a la persona.

Así se desarrolla una práctica en el Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual (CERV) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), espacio donde se simulan situaciones cotidianas para los oficiales en escenarios que pueden emular desde una casa, una calle, el Metro, una tienda de conveniencia o el barrio de Tepito.

Para ingresar, los policías deben colocarse sensores en pies, manos y cuerpo, con los que sus movimientos serán detectados por el CERV y así se tendrá registro de sus pasos, rango de visión, a donde apuntaron, si tenían el dedo en el gatillo durante la práctica, lo que dijeron y si recibieron disparos. Además, portan lentes para observar los escenarios.

En cada práctica hay un instructor que está inmerso en el ejercicio e incluso puede jugar el rol de delincuente, de esta forma, los oficiales se enfrentan tanto a un avatar como a una persona real.

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El coordinador general de la Unipol, el comisario Gabriel Reyes Galván, explica que la principal intención al hacer uso del CERV es la familiarización del uso del arma de fuego y el estrés.