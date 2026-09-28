Potosina, víctima de "Polo" en Vallarta

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Guadalajara, Jal.- Al menos dos menores murieron y tres personas permanecen desaparecidas este domingo en Jalisco, por emergencias relacionadas con las lluvias y el fuerte oleaje derivados del huracán Polo, mientras el ciclón avanza hacia Baja California Sur.

Los cuerpos de dos niños, de tres y 12 años, fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende, después de que una creciente súbita arrastrara la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

"Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa", dio a conocer el gobernador Pablo Lemus anteriormente.

Los menores fueron encontrados aproximadamente a 700 metros de la vivienda familiar.

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Por otra parte, en Puerto Vallarta, Protección Civil todavía buscan a una turista que había viajado al balneario desde San Luis Potosí e ingresó al mar el sábado del que ya no pudo salir debido al fuerte oleaje.

La mujer, de 24 años de edad, había ingresado al mar pese a que la playa contaba con bandera roja de prevención que prohíbe el nado.

Surge Rachel

La tormenta tropical Rachel se formó este domingo 27 de septiembre a las 15:00 horas, a partir de la depresión tropical Dieciocho-E, cuyo centro se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 kilómetros por hora.

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora y su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca.

Se prevén lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero, así como en el este, sur y sureste de Oaxaca.

Además, se pronostica oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambos estados.