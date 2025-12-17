Prepara Morena acción de inconstitucionalidad vs. "Ley Gobernadora"

Desde Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el partido prepara una acción de inconstitucionalidad contra una reforma electoral que, dijo, impide a la ciudadanía decidir con libertad, aunque sin mencionar de manera explícita a San Luis Potosí.

Esto, a pregunta expresa sobre las iniciativas o reformas en gobiernos estatales que obligan a partidos a postular obligatoriamente a candidatas a los gobiernos, conocida en San Luis Potosí como "Ley esposa" o "Ley Gobernadora" y que beneficiaría a las conyugues de mandatarios locales.

Alcalde señaló que no están de acuerdo en que se legisle una disposición que restrinja quién puede aparecer en la boleta, y anunció que Morena recurrirá a la vía jurídica.

"No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera. Incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad, que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | La lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció una acción de inconstitucionalidad contra reformas que no permiten a la gente elegir a sus candidatos o candidatas con libertad.

Más información: ??https://t.co/rNmJFZtUxw pic.twitter.com/wQLhbfs31B — Pulso Online (@pulso_mx) December 17, 2025

La conocida como "Ley Gobernadora" en San Luis Potosí, obliga a todos los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027.

Previamente, Alcalde se refirió a un tema distinto, que fue el de la reforma constitucional contra el nepotismo, que prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares y cuya aplicación está prevista para 2030.

Sobre ese punto, aclaró que Morena aplicará esa regla desde la elección de 2027 como decisión interna del partido. "En el 27 no vamos a llevar familiares en la boleta", atajó.