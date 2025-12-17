logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Prepara Morena acción de inconstitucionalidad vs. "Ley Gobernadora"

"No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera", dijo Luisa María Alcalde

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 01:54 p.m.
A
Foto: FB Luisa María Alcalde

Foto: FB Luisa María Alcalde

Desde Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el partido prepara una acción de inconstitucionalidad contra una reforma electoral que, dijo, impide a la ciudadanía decidir con libertad, aunque sin mencionar de manera explícita a San Luis Potosí.

Esto, a pregunta expresa sobre las iniciativas o reformas en gobiernos estatales que obligan a partidos a postular obligatoriamente a candidatas a los gobiernos, conocida en San Luis Potosí como "Ley esposa" o "Ley Gobernadora" y que beneficiaría a las conyugues de mandatarios locales.

Alcalde señaló que no están de acuerdo en que se legisle una disposición que restrinja quién puede aparecer en la boleta, y anunció que Morena recurrirá a la vía jurídica.

"No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera. Incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad, que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La conocida como "Ley Gobernadora" en San Luis Potosí, obliga a todos los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027.

Previamente, Alcalde se refirió a un tema distinto, que fue el de la reforma constitucional contra el nepotismo, que prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares y cuya aplicación está prevista para 2030.

Sobre ese punto, aclaró que Morena aplicará esa regla desde la elección de 2027 como decisión interna del partido. "En el 27 no vamos a llevar familiares en la boleta", atajó.

LEA TAMBIÉN

En Hidalgo también quieren "Ley Gobernadora"

Iniciativa de Morenista plantea que la elección de 2028 sea solo para mujeres, como ya ocurrió en San Luis Potosí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nuevo sismo de 4.2 sacude Veracruz
Nuevo sismo de 4.2 sacude Veracruz

Nuevo sismo de 4.2 sacude Veracruz

SLP

El Universal

Sin reportes de afectaciones tras el sismo en Sayula de Alemán

Prepara Morena acción de inconstitucionalidad vs. Ley Gobernadora
Prepara Morena acción de inconstitucionalidad vs. Ley Gobernadora

Prepara Morena acción de inconstitucionalidad vs. "Ley Gobernadora"

SLP

Redacción

"No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera", dijo Luisa María Alcalde

Restringen horarios para camiones de carga de Amazon y ML
Restringen horarios para camiones de carga de Amazon y ML

Restringen horarios para camiones de carga de Amazon y ML

SLP

El Universal

El municipio mexiquense de Tultepec limita la circulación de camiones de carga de Amazon y Mercado Libre.

Detiene FGR a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice
Detiene FGR a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

Detiene FGR a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

SLP

El Universal

Es por presunto desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal a empresas factureras