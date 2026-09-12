Presupuesto que solicita el INE, "exagerado"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, para realizar la elección del 2027, por alrededor de 42 mil mdp.

Dijo que aproximadamente 37 mil millones de pesos serán suficientes, "desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 24, más la inflación porque no hay nada nuevo".

"Desde nuestra perspectiva consideramos que es exagerada, que es la del presupuesto, exagerada en términos de lo que está pidiendo el INE, porque el INE está pidiendo más de 40 mil millones de pesos de presupuesto para el 2027. Si nosotros hacemos un cálculo de cuántos recursos se ocuparon en el 2024, la elección es muy similar, aunque se eligen más gobernadores, incluso ahora no hay elección del presidente de la república, si uno toma en cuenta lo que se destinó al INE, más la inflación de cada año, pues da alrededor de 37 mil millones de pesos, quizá un poquito más", explicó la mandataria.

Sheinbaum Pardo dijo que la Cámara de Diputados debe evaluar el presupuesto solicitado por el INE, y destinarle uno similar al utilizado en 2024, considerando la inflación de los últimos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí