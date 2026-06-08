PRI consolida carro completo en Coahuila

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Saltillo, Coah.- De acuerdo con el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI se llevaba "carro completo" en las elecciones realizadas el domingo para renovar el Congreso de Coahuila.

Por su parte, Morena denunció un "mega operativo" de compra de votos por parte del partido tricolor y adelantó que impugnará los resultados de la jornada.

El PREP informó en su corte de las 22 horas el conteo de 3 mil 500 actas, equivalente al 80 por ciento del total.

De acuerdo con cifras del PREP, se confirma el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad, con el 55.21 por ciento de los votos, seguido de la coalición Morena-Partido del Trabajo, con el 25.9 por ciento de los sufragios.

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El partido local Nuevas Ideas se posiciona como la tercera fuerza política del estado, con el 5.89 por ciento de los votos, mientras que el PAN, que hace tres años conformó la alianza ganadora a la gubernatura, con el PRI y el PRD, se desplomó con apenas el 2.16%.

La celebración y la denuncia

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, proclamó el triunfo "contundente" de su partido. "No solo les ganamos, los barrimos", presumió y aseguró que Morena no tiene argumentos para pedir la anulación de la elección.

"Las familias coahuilenses decidieron con libertad y con inteligencia y dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narcopolíticos de Morena, que solo dividen y dañan a la sociedad".

"¡Somos la verdadera opción de la oposición! Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria. ¡El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena!", expresó.

Por su parte, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, denunció la compra masiva de votos en favor del PRI, al presentar en rueda de prensa videos como "prueba contundente" del fraude a la ley.

Advirtió que Morena acudirá a todas las instancias locales y federales para denunciar la "compra y coacción del voto" e impugnar los resultados de la elección.

En contraste, las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila y del INE en el estado expusieron que no registraron incidentes mayores que ameriten poner en duda los resultados oficiales.