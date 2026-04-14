PRI insiste en comparecencia de Pemex, Semarnat y Marina por derrame

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La bancada del

en la Cámara de Diputados volvió a solicitar que comparezcan Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (

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) para que expliquen el derrame de hidrocarburos en elLala realizaron los priistas el pasado, pero 17 días después no ha habido respuesta de la Junta de Coordinación Política (), que preside Ricardo Monreal (Morena), quien dijo que esta semana propondrá a su bancada llamar a comparecer a los funcionarios mencionados."Eltiene unade petróleo, la refinería se ha incendiado, por lo menos, dos veces y no tenemos la presencia, aquí, de los funcionarios de, vamos a seguir insistiendo para que la gente vea que Morena es opaco, no le interesa", dijo, coordinador del, en conferencia de prensa.El líder priista informó que también solicitó la comparecencia de, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que explique el aumento de tarifa en las casetas de autopistas."Pedí la presencia también del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Por el alza de las autopistas, subieron las autopistas de este país, muchas de ellas que tenemos que usar a fuerza porque las carreteras libres prácticamente ya no existen, pero que cuando las usamos, como late enfrentas a asaltos, te enfrentas ay aquí una buena parte siempre está en reparación", lamentó.Por su parte, el diputado), de Tabasco, denunció que tres trabajadores de laresultaron heridos en el último incidente, pero el hecho fue escondido por las autoridades.niega que hayan sufrido daños algunos trabajadores, yo estoy en condiciones de confirmarles que hay tres trabajadores que ya fueron evaluados por médicos particulares, que los llevaron allá, gente de la paraestatal, que les dieron de alta esa misma noche, pero que me buscaron los familiares directos porque tenían temor a alguna complicación nueva, me pidieron guardar el anonimato, pero esto significa,sigue", dijo.-----pide que se repita evaluación de aspirantes a consejeros del, también pidió que se repita la evaluación aplicada a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (), por considerar que el proceso fue opaco."Que se transparenten los exámenes, que se diga quién los elaboró, quien los distribuyó, si tuvieron un costo, qué apoyo económico tiene el Comité de Evaluación, y yo pediría que se repitiera esa evaluación y que fuera unel que lo pusiera", dijo.Señaló que el examen fue elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social () en la evaluación anterior, y en esta ocasión no se sabe quién lo hizo, por lo que calificó el proceso como una"Tremendaeso, ¿quién hizo Las? Me refiero al instrumento de evaluación, quién lo elaboró en otras ocasiones fue el, ¿quién ayuda a este comité técnico? No sabemos, en otras ocasiones se había destinado dinero para que pudiera contratar personal ajeno a la Cámara, eso es una, lo hemos dicho desde el principio, no hay transparencia, no hay certeza, estamos ante la colonización total dely hay unasobre la evaluación", refirió.