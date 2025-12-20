logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD”

Fotogalería

“EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Profeco presenta 43 denuncias ante FGR contra gasolineras

Verificaron 230 estaciones de servicio, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 03:44 p.m.
A
Profeco presenta 43 denuncias ante FGR contra gasolineras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 43 denuncias contra gasolineras del país por vender litros incompletos de combustible, como parte del Operativo Extraordinario de Verificación.

Profeco informó que en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) verificaron 230 estaciones de servicio, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

En un comunicado, refirió que780 instrumentos de medición fueron inmovilizadas, y que la ASEA clausuró de forma temporal 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos en materia ambiental.

Indicó que, si bien el operativo concluyó el pasado 16 de diciembre, continúan los operativos ordinarios a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por ello advirtió que, si detecta alguna irregularidad, procederá a imponer una sanción o interponer la denuncia correspondiente. Asimismo, invitó a los consumidores a que en caso de detectar alguna irregularidad la denuncien.

El Operativo Extraordinario de Verificación se realizó en el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina con la que se ha logrado una disminución de hasta 4% desde febrero pasado, cuando gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron que el litro de combustible regular no excediera los 24 pesos, destacó la Profeco.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Profeco presenta 43 denuncias ante FGR contra gasolineras
Profeco presenta 43 denuncias ante FGR contra gasolineras

Profeco presenta 43 denuncias ante FGR contra gasolineras

SLP

El Universal

Verificaron 230 estaciones de servicio, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

Cierran al público el Nevado de Toluca por caída de nieve
Cierran al público el Nevado de Toluca por caída de nieve

Cierran al público el Nevado de Toluca por caída de nieve

SLP

El Universal

Ambientalistas acusan daños en el Golfo de México
Ambientalistas acusan daños en el Golfo de México

Ambientalistas acusan daños en el Golfo de México

SLP

El Universal

Supuesto grupo del CJNG se adjudica ataque en Zacatecas
Supuesto grupo del CJNG se adjudica ataque en Zacatecas

Supuesto grupo del CJNG se adjudica ataque en Zacatecas

SLP

El Universal