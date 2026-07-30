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CIUDAD DE MÉXICO.- Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Presidencia de la República, brindan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) facultades que son inconstitucionales y que exceden a las que le otorga la Ley de Telecomunicaciones, advirtieron expertos.

Aseguraron que la propuesta del Ejecutivo tiene visos de censura, ya que plantea que la CRT pueda iniciar de oficio procedimientos de sanción; medidas similares son utilizadas en otros países para perseguir a la prensa crítica y a la oposición del gobierno.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 y relator especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, señaló que dichos lineamientos generales pretenden censurar a los medios de comunicación. Por ejemplo, el proyecto establece que no se debe difundir información histórica como si fuera actual, con lo cual, el régimen buscaría blindarse de los errores del sexenio pasado, dijo.

"Efectivamente, es un intento burdo por controlar la narrativa. No sólo está esa disposición, sino que en términos generales el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, va a determinar qué es verdad y que no", explicó.

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Dijo que las propuestas presentadas por la Presidencia se contraponen con la libertad de expresión y la democracia, y el objetivo es perseguir a la oposición.

"Tiene un peligroso tufo censor, por ello, trastoca claramente la libertad de expresión. Este tipo de regulaciones son propias de países que no viven en democracia, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Sudán, Tailandia y Camboya, que bajo diferentes pretextos combaten la desinformación, noticias falsas, terrorismo, y se han emitido regulaciones muy similares en esos países, cuyo efecto ha sido perseguir a la prensa crítica y las disidencias".

Subrayó que el gobierno será juez y parte, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para determinar sanciones y multas a los medios de comunicación que, a su juicio, incumplan con los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República.

"Por supuesto, hay que recordar que la CRT es parte de la Agencia de Transformación Digital, y esta parte del Poder Ejecutivo. Han creado un procedimiento y le han dotado de unas facultades que la Ley de Telecomunicaciones no le da.

"Es decir, no sólo en el fondo es grave que pretendan regular contenidos, sino que rebasan la ley que se supone que deben cumplir. El órgano regulador no tiene las mínimas condiciones de independencia e imparcialidad, lo cual es todavía más grave", manifestó.