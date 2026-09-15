PVEM en el Senado busca sancionar compra de "Honoris Causa"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante la práctica recurrente de funcionarios y políticos que son galardonados como el título de "Honoris Causa" por parte de instituciones educativas, la bancada del PVEM en el Senado propuso sancionar con penas de los seis a los 12 años de prisión a quien por medio de donativos "compre" estos reconocimientos, así como a los directivos de los centros de estudio que los otorguen.

Reforma presentada por senadora Karen Castrejón

La reforma presentada por la senadora Karen Castrejón plantea sancionar con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien use, ostente o se atribuya el carácter de doctorado honoris causa, cuando haya sido obtenido mediante la entrega de cualquier donativo contraprestación en dinero o en especie.

Asimismo, se impondrá de dos a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien publicite, ofrezca, prometa, comercialice u otorgue distinciones, reconocimientos, certificados, diplomas, títulos profesionales, grados académicos o cualquier otro documento denominado "doctorado honoris causa", a cambio de la entrega de cualquier donativo o contraprestación en dinero o en especie.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto y análisis de la práctica ilegal

En los argumentos se expone que "diversos medios de comunicación, ejercicios periodísticos e investigaciones independientes han visibilizado una práctica que no solo distorsiona los méritos académicos y el valor real de un reconocimiento honorífico otorgado por una institución de prestigio".

Sino que además afecta "la buena fe y el patrimonio de la gente que cae en estafas vinculadas con el otorgamiento de doctorados honoris causa "patitos".

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Roberto Rodríguez Gómez, identifica tres características: No son otorgados por universidades públicas o privadas de alto prestigio; implican un cobro directo o indirecto, y las personas que los reciben no son personalidades cuya obra y trayectoria haga evidente su merecimiento.

En nuestro país, la UNAM señala que "el grado de Doctor Honoris Causa podrá ser conferido a los profesores o investigadores mexicanos o extranjeros con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, a las artes, a las letras o a las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad'.

Entre la lista de quienes han recibido honoris "patito" en los últimos años aparecen políticos de todos los partidos, ministros de la SCJN; el diputado por Morena, Sergio Meyer; el investigador de paranormal, Carlos Trejo; el youtubero de la mañanera, Carlos Pozos, alias Lord Molécula; entre otros asistentes a la conferencia presidencial.