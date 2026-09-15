Morena designa virtuales candidatos en Zacatecas y Quintana Roo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Morena designó a Verónica Díaz Robles como su coordinadora para la Transformación en Zacatecas, perfilándola como la candidata para la gubernatura en 2027.

El anuncio fue realizado por Citlalli Hernández en presencia de Díaz Robles, en un evento marcado por vivas y gritos de "unidad".

Ariadna Montiel pidió que sus simpatizantes mantuvieran la formalidad y la unidad.

Más temprano, Morena había designado a Gino Segura como coordinador de transformación en Quintana Roo, ampliando su estructura de coordinación regional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí