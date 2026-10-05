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Habían pasado más de 50 días, desde que paramilitares denominados Autónomos lanzaron una ofensiva en el municipio de Tila, que dejó tres víctimas mortales, 22 personas heridas, decenas de casas y vehículos destruidos e incendiados y miles de desarraigados, cuando Alfonso Cruz Pérez, de 46 años, avisó a su hermano en un mensaje de WhatsApp, a las 19:54 horas del 30 de julio del 2024, que se encontraba en Yajalón, municipio ubicado a 25 kilómetros, pero nunca regresó a casa.

Desde entonces, su esposa, Guadalupe Isabel Mendoza, ha buscado a su pareja por varios municipios de las regiones Norte, Altos y Sierra de Chiapas, sin ningún resultado positivo, por lo que la llevó a fundar con otras mujeres, la Colectiva de Buscadoras de los Altos de Chiapas, que también buscan a sus hijos, hermanos y padres.

Madres buscadoras de Chiapas viajan a CDMX para denunciar omisiones

Esta organización anunció su participación en las jornadas de movilización nacional, que se llevarán a cabo en Ciudad de México, donde se tiene previsto la participación de unas mil 500 integrantes de colectivos de madres buscadoras que viajarán a Ciudad de México, que serán acompañadas por miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para denunciar los obstáculos que han tenido en la búsqueda de sus familiares.

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Las integrantes de la Colectiva de Buscadoras de los Altos de Chiapas participaron en el conversatorio Gira por la vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras, que se realizó el 2 y 3 de octubre, en esta ciudad, que fue organizado por el EZLN y que se llevó a cabo en la sede del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) Unitierra de esta ciudad.

Las madres buscadoras partirán de esta ciudad, en la madrugada del 29 de noviembre, a bordo de 31 autobuses, para regresar el 10 de enero del 2027.

Las madres pernoctarán en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en Ciudad de México.

Colectiva denuncia omisiones graves de la Fiscalía de Chiapas

La Colectiva de Buscadoras de los Altos de Chiapas denunció las "graves omisiones institucionales" de la Fiscalía de Chiapas, en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, porque aseguran que no hay avances en la investigación y todo se ha quedado en la emisión de la ficha de búsqueda y los registros de atención, que no es ni siquiera el inicio de una carpeta de investigación, "lo que obstaculiza la búsqueda efectiva" de sus familiares.

Cuando ocurrió la ofensiva de los Autónomos en Tila, más de cuatro mil hombres, mujeres y niños abandonaron sus hogares para buscar refugio temporal en Yajalón, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla, Ciudad de México, Villahermosa y otras. Fue a raíz de la desaparición de personas de Tila y otros municipios que se fundó la Colectiva, cuenta Guadalupe Isabel.

Actualmente hay 27 familias de los municipios de Salto de Agua, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Yajalón y Tila, que participan en la organización, porque tienen un familiar desaparecido, pero también hay una familia que perdió a Yerly Yaritza, de 18 años de edad, estudiante de enfermería de la Universidad Benito Juárez, de Ocosingo, que buscaba a su padre desaparecido en abril del 2024, que fue víctima de feminicidio en noviembre del 2025.

Al no abrirse una carpeta de investigación, las diligencias "quedan pausadas", con un "encubrimiento, la omisión y posible colusión entre antiguas autoridades locales y el crimen organizado, en zonas con alta incidencia delictiva como Yajalón", asegura Mendoza. "Hay mucha omisión en las fiscalías, falta de compromiso y de responsabilidad".

Por esto la Colectiva pide al Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, que haga una revisión para conocer el trabajo de las fiscalías de Chiapas. "Si esto nos pasa a las familias organizadas, ¿qué ocurre con las que no denuncian por miedo?", cuestiona.