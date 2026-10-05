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Diputada de Morena exige pruebas por presuntos disparos a EU

La diputada señaló que es necesario conocer la verdad para evitar impactos negativos en la relación bilateral y el comercio.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:54 p.m.
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Diputada de Morena exige pruebas por presuntos disparos a EU
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La diputada local Ana Laura Huerta exigió que se presente una denuncia formal y con evidencias, al referirse a la acusación del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, sobre los presuntos disparos contra elementos de la Guardia Costera desde el lado de Tamaulipas.

      Exige Ana Laura Huerta pruebas claras sobre acusaciones

      La legisladora morenista consideró que la versión del diplomático debe corroborarse con la tecnología de vigilancia con la que cuenta Estados Unidos.

      "No se puede lanzar una afirmación de esa manera, así nada más a la ligera, alguien tendría que decir, saben qué, sucedió en este lugar, en esta hora, pasó así", expresó Huerta.

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      Impacto en relaciones y comercio según diputada

      Y agregó: "Todo puede afectar, porque lo que hemos visto es que Trump afecta al movimiento comercial con ese tipo de temas, no demerito que haya sido o que no haya sido, sino simplemente queremos saber la verdad".

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