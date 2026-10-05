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Nacional

Asesinan a un hombre dentro de su auto en plaza comercial de Culiacán

Elementos de seguridad acudieron al lugar pero no lograron detener a los agresores que huyeron.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 06:23 p.m.
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Asesinan a un hombre dentro de su auto en plaza comercial de Culiacán
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      CULIACÁN, Sin., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- En el estacionamiento de una plaza comercial del desarrollo Urbano de Tres Ríos, en Culiacán, una persona del sexo masculino aún no identificada fue acribillada con disparos de fusiles automáticos cuando se encontraba en el interior de su vehículo.

      Ataque armado en plaza comercial de Culiacán

      La víctima que recién había ocupado un cajón de estacionamiento de una de las plazas comerciales que se ubican por la avenida Universitarios, quedó muerta en el interior de la unidad Nissan Tilda, con vidrios polarizados, la cual presentó varios impactos en puertas y ventanas.

      A causa de las fuertes detonaciones de las armas automáticas, clientes de varias tiendas y del supermercado buscaron refugio en el interior de los establecimientos por desconocer el origen de las descargas.

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      Respuesta de autoridades y fuga de agresores

      Elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Guardia Nacional y del ejército que se presentaron en el sitio del ataque, no lograron detener a los presuntos responsables que huyeron del lugar, presuntamente en un vehículo compacto.

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