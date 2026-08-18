Rechazan examen en línea

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Entre nerviosismo y fallas técnicas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó este lunes en el Palacio de los Deportes el primer examen de control presencial en la Ciudad de México, donde en los dos primeros turnos acudieron 8 mil 352 de los 11 mil 904 aspirantes convocados, una inasistencia de 29.6%.

En el primer turno faltaron 25.9% y 33.8% en el segundo. Para los nueve turnos fueron convocados 53 mil 568 aspirantes.

Entre nervios y zozobra, los jóvenes repasaban apuntes, conversaban con sus acompañantes o simplemente permanecían en silencio. Algunos recibieron palabras de aliento y bendiciones de sus familiares.

Hashley obtuvo 113 aciertos en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, cuatro más de los 109 que exigía Odontología en la FES Zaragoza. Sin embargo, tuvo que volver a presentar la prueba como parte del examen de control aplicado por la Máxima Casa de Estudios tras las irregularidades detectadas en el proceso en línea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Sí está mal que hayan hecho trampa y que afectaran a todos los que sí nos esforzamos. Esperamos que vuelvan a hacer el examen de esta manera, pero ya no en línea. Que la UNAM deje de hacer exámenes en línea porque sería lo peor que volviera a pasar esto y el próximo año fuera lo mismo", señaló antes de ingresar.

En conferencia de medios, minutos después de iniciado el primer turno de exámenes, Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, informó que todo el proceso está acompañado de notario y auditores para garantizar el resguardo y custodia de los exámenes y los resultados. En la aplicación participan más de 300 personas de la UNAM.

Los aspirantes fueron distribuidos en dos pabellones y en el domo del Palacio de los Deportes, habilitados por la universidad para la aplicación de la prueba.