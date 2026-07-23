Atiende PC de Villa de Pozos accidente en la 57

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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos atendió un accidente vehicular registrado sobre la carretera federal 57, con dirección a la capital.

Informó que en el incidente por alcance, se vieron involucrados tres vehículos y cuatro tripulantes. Tras la valoración correspondiente, se confirmó que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

"Se brindó apoyo en el lugar para salvaguardar la seguridad de los involucrados y de los demás usuarios de la vía, exhortando a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad para prevenir accidentes", dijo la corporación.

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