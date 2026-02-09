logo pulso
Reforma electoral vuelve a atorarse

La negativa de Morena a conservar la representación proporcional y reducir financiamiento complicó la firma del acuerdo en la reforma electoral.

Por El Universal

Febrero 09, 2026 01:11 p.m.
A
Reforma electoral vuelve a atorarse

La reforma electoral volvió a atorarse luego de que la dirigente nacional de Morena rechazó el acuerdo previo de mantener a los plurinominales.

Ocurrió el pasado viernes en una reunión privada, en la que estuvieron presentes la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el Presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya; así como los líderes del Partido Verde en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco.

Fuentes involucradas en la negociación confirmaron la información a EL UNIVERSAL y compartieron detalles del encuentro.

Previo al encuentro, se tenía un acuerdo en el que se determinó que se mantendrían los 200 plurinominales para la Cámara de Diputados y 32 pluris para el Senado de la República, y se tenía previsto que el viernes se firmara dicho pacto, a fin de enviar la propuesta a Palacio Nacional y que esta misma semana la Presidenta Claudia Sheinbaum la presentara ante el Congreso.

Sin embargo, Alcalde Luján rechazó que se mantuviera la figura de representación proporcional, bajo el argumento de que la ciudadanía exige la eliminación o en su caso la reducción, de las curules ganadas mediante dicha figura.

También exigió la reducción de financiamiento en mayor porcentaje al pactado.

Lo anterior provocó la molestia de Alberto Anaya, Carlos Puente, y Manuel Velasco, quienes se levantaron de la mesa.

"Rechazó varios temas: Financiamiento, disminución de pluris y fiscalización, los tres temas difíciles, dijo que no podían aceptarlo y ellos (PT y PVEM) se levantaron muy enojados sin ningún acuerdo. Luisa está muy dura, se retractó de lo que ya se había avanzado", se explicó a este rotativo.

Un día después de la reunión, el sábado 7 de febrero, Luisa María Alcalde, aseguró en sus redes sociales que no apoya la propuesta de mantener la misma composición de los legisladores plurinominales en la reforma electoral.

"Es falso que Morena pretenda mantener el sistema actual de plurinominales; además sostenemos que es factible una reducción sustancial del presupuesto de los partidos políticos", declaró.

Las fuentes afirmaron que la dirigente nacional de Morena "está muy necia, dura e intransigente"; sin embargo, puntualizaron que esta semana habrá otra reunión para volver a negociar.

Los partidos aliados del PT y del Verde, aseguraron que no habrá acuerdo si Morena no cede al tema de los plurinominales y financiamiento, por lo que esperan que esta semana, la lideresa guinda acepte las condiciones.

