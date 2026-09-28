Refuerza Pemex monitoreo en la Refinería Madero

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Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos informó que mantiene acciones de contención, limpieza y monitoreo en las inmediaciones de la Refinería Madero, luego de que se registrara una coloración oscura en las descargas colindantes con el río Pánuco tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Pemex señaló que, como parte de las medidas implementadas, se atendió una inspección realizada por personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Marina (Marina) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Ante la contingencia, la paraestatal indicó que puso en marcha medidas de contención para prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de las instalaciones de la refinería.

También explicó que las lluvias incrementaron los niveles de agua en los sistemas de drenaje de la refinería y el caudal hacia el área de efluentes, una condición que, de acuerdo con el comunicado, pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal Varadero, utilizado para la descarga de aguas residuales.

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Por otro lado, el material recuperado por Pemex es trasladado a tanques de la refinería para su debido procesamiento.

La empresa detalló que, hasta ayr se utilizaron 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de ocho y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos que es enviada a tanques de la refinería para su procesamiento.

Además, personal especializado realiza trabajos de limpieza y recuperación en el río Pánuco y labores de desazolve de los drenajes pluviales.

De manera preventiva, permanecen instaladas barreras de contención en los puntos de descarga.

La empresa también reforzó el monitoreo mediante muestreos de agua y sedimentos en distintos puntos y profundidades, tanto río arriba como en el área donde fue observada la coloración y río abajo, con el objetivo de dar seguimiento a las condiciones del cauce.

Por su parte, la Profepa realizó un recorrido conjunto con la Marina, durante el cual constató que ya se efectuaban labores de limpieza en la margen del río Pánuco, del lado de Veracruz.