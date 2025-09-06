Refuerzan seguridad en hospitales de Sinaloa tras hechos violentos

CULIACÁN, Sin.- Las nuevas medidas de seguridad en hospitales para evitar que se repitan actos de violencia dentro y fuera de ellos, contemplan la presencia de fuerzas federales, la restricción de los accesos a partir de las 7 de la noche, limitar la presencia de un familiar con los pacientes y promover que familiares no pasen la noche fuera de las instituciones médicas.

Seguridad en traslados

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del estado, comentó que los traslados de pacientes a las instituciones médicas se realizaran en ambulancias seguras, con una identificación previa de las personas que son conducidas y se notificará de inmediato a las autoridades de seguridad cuando se trate de heridos de bala.

Control de ingresos a hospitales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el control de ingreso a los hospitales, se activaron los filtros, por lo que todo el personal debe portar gafete de identificación que será validado por personal de control y a partir de las siete de la tarde se cerrarán las puertas y solo se tendrá un acceso y una salida controlada.

Con relación a las familias de pacientes que acuden a visitarlos, indicó que solo una persona puede permanecer con ellos, por lo que al resto, se les sugiere que no pasen las noches fuera de los nosocomios por seguridad, deben ir a descansar y al día siguiente rotarse en las visitas.

Derivado de los asesinatos de seis personas, en el exterior e interior de dos hospitales y una clínica médica en la capital del estado, el pasado fin de semana, el secretario de Salud del estado, Cuitláhuac González, se reunió con los mandos policiacos, militares y de la Guardia Nacional para definir nuevos protocolos de seguridad para los nosocomios.

Una de las primeras acciones implementadas es la evaluación de la situación de pacientes que arriban con heridas de bala, en cuyos casos, se tiene que notificar de inmediato a las autoridades de seguridad, se va a fortalecer la inspección en los accesos, por lo que el personal debe portar en todos momentos sus identidades.