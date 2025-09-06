Nuevo choque de tráileres deja un muerto en carretera 80
El reporte fue cerca de las 09:00 horas de este sábado
Un chofer muerto, fue el saldo de un choque de frente entres dos tráileres en la carretera 80, entre los municipios de Villa de Reyes a Villa de Arriaga.
El reporte fue cerca de las 09:00 horas de este sábado, cuando se informó que el aaccidente se registró en el kilómetro número 50, a la altura de la comunidad Arroyo Blanco. En el sitio, el conductor de una de las unidades quedó sin vida.
Hasta la zona arribaron autoridades, quienes aseguraron el área, en espera de la Policía de Investigación y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.
