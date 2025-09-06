logo pulso
Nuevo choque de tráileres deja un muerto en carretera 80

El reporte fue cerca de las 09:00 horas de este sábado

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2025 11:47 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Un chofer muerto, fue el saldo de un choque de frente entres dos tráileres en la carretera 80, entre los municipios de Villa de Reyes a Villa de Arriaga. 

El reporte fue cerca de las 09:00 horas de este sábado, cuando se informó que el aaccidente se registró en el kilómetro número 50, a la altura de la comunidad Arroyo Blanco. En el sitio, el conductor de una de las unidades quedó sin vida.

Hasta la zona arribaron autoridades, quienes aseguraron el área, en espera de la Policía de Investigación y de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal. 

Nuevo choque de tráileres deja un muerto en carretera 80
Rescatan a una joven tirada sobre el Río Santiago
Un muerto, deja accidente entre dos tráilers
Arrestan a viciosos con "mota" y cristal
