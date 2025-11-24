logo pulso
URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Nacional

Refuerzan vallas de Palacio Nacional ante marcha de mujeres

Las vallas de cemento son parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad durante la manifestación.

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 01:10 p.m.
Refuerzan vallas de Palacio Nacional ante marcha de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, las vallas que resguardan Palacio Nacional fueron reforzadas con pesados bloques de cemento.

