Refuerzan vallas de Palacio Nacional ante marcha de mujeres
Las vallas de cemento son parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad durante la manifestación.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, las vallas que resguardan Palacio Nacional fueron reforzadas con pesados bloques de cemento.
