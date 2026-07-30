Regala ministro mil pesos a mujer en Oaxaca

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CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, le dio mil pesos a una mujer, luego que denunció el presunto robo de su cartera durante un evento celebrado en la localidad de Camelia Roja, localizada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

En el video que circula en redes sociales, se observa al juzgador sacar su billetera, sostener una jícara con comida en la otra mano mientras le dice a la afectada: "Yo le ayudo con otros mil, tómelos".

La presunta víctima de robo, quien se identificó como Sonia Rodríguez de la Rosa, detalló que entre las cosas que tenía dentro de su cartera estaban su credencial de elector y 5 mil 500 pesos. "¡Con Dios lo van a pagar, porque no se vale!", exclamó.

Rodríguez afirmó que era ejidataria y que el dinero que traía era para limpiar su cañaveral. "Supe que venía el ministro y me gusta saber, no me gusta estar con la ignorancia", agregó.

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El pasado 15 de julio finalizó el primer periodo ordinario de sesiones del Máximo Tribunal de Justicia de México, pero el ministro presidente inició una gira con la intención de conocer las problemáticas de la ciudadanía.

"El Pleno está en receso, pero el trabajo en territorio no se detiene. El diálogo y la escucha hacen posible una justicia abierta y cercana a todas las personas", dijo.

Este martes 28 de julio, Aguilar acudió a Camelia Roja para dialogar con los pueblos rivereños del Río Santo Domingo que han enfrentado afectaciones a su territorio y medio ambiente.